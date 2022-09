Bundesliga: Piepjonge Moukoko helpt Dortmund in Rivierderby voorbij Schalke, blessure voor Reus

Borussia Dortmund heeft met veel moeite gewonnen van Schalke 04.

Schalke 04 was dit seizoen terug in de Bundesliga en dus er stond dus ook weer een Rivierderby op het programma. Thomas Meunier speelde de hele wedstrijd bij Dortmund. Thorgan Hazard viel in op het einde.

Invaller Youssoufa Moukoko maakte twaalf minuten voor tijd de enige goal. De nog altijd maar 17-jarige Duitsers scoorde de enige goal van de wedstrijd.

Drama wel voor Marco Reus. De Duitse kapitein moest na een half uur van het veld met een enkelblessure en hij lijkt voor lange tijd out. Reus mist zo waarschijnlijk opnieuw een groot toernoooi met Duitsland door een blessure.