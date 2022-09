Dodi Lukebakio ziet Hertha Berlijn nog de zege in de 94e minuut weggeven

Hertha Berlijn leek op weg naar zijn 2e seizoenszege, maar in de blessuretijd maakte Mainz nog gelijk.

Na 6 speeldagen had Hertha Berlijn nog maar 1 keer gewonnen. Dodi Lukebakio en co wisten dus wat ze moesten doen. Al stond hun vizier niet op scherp. Toch kwam Hertha op voorsprong. Lucas Tousart scoorde na een half uur.

Hertha leek op weg naar zijn 2e seizoenszege, maar Mainz scoorde nog in de blessuretijd. Anthony Caci scoorde in de 94e minuut. Beide ploegen schieten weinig op in de Bundesliga. Mainz staat 6e met 11 punten. Hertha staat met 6 punten op plaats 12.

Voor Hertha startte Lukebakio in de basis. Na een uur kreeg hij een gele kaart en een kwartier voor tijd werd hij naar de kant gehaald.