Bijltjesdag in de Jupiler Pro League: coach betaalt het gelag voor slechte reeks

Bijltjesdag. Het is zover. Na negen speeldagen in de Jupiler Pro League is er opnieuw een coach op de keien gezet.

Dominik Thalhammer is ontslagen bij Cercle Brugge. Na een 6 op 27 (en 3 op 21) is de samenwerking tussen hem en De Vereniging tot een einde gekomen. Muslic neemt over Assistent-coach Miron Muslic neemt over als hoofdcoach. Voor Thalhammer is het een einde in mineur, na een sterke start een klein jaar geleden. Vorig jaar nam hij over van Yves Vanderhaeghe en wist hij het team snel naar veiliger gebieden in eerste klasse te loodsen.