Cercle Brugge geeft uitleg over het ontslag van Dominik Thalhammer: "De prestaties waren al lange tijd minder"

Cercle Brugge verving op maandag trainer Dominik Thalhammer door zijn assistent Miron Muslic. Aan Sporza gaf Cercle uitleg over de trainerswissel.

"Eind vorig seizoen was er al een negatieve trend te zien", vertelde technisch directeur Carlos Avina aan Sporza. "Dat was qua punten en qua prestaties zo. We creëerden minder kansen en slikten meer goals. Ook wonnen we dit seizoen nog maar 1 keer. Dat ligt niet in de lijn der verwachtingen en met de kwaliteiten van deze groep."

Na 9 speeldagen heeft Cercle Brugge dus een nieuwe trainer. "Wij vinden dat niet te snel", aldus Avina. "Omdat we de negatieve trend al vorig seizoen zagen en het bleef de foute richting uitgaan. Ook is het een speciaal seizoen. Er is binnenkort het WK en er zijn op het einde van dit seizoen 3 degradanten. Er is dus geen tijd te verliezen. Het was het juiste moment om die beslissing voor de interlandbreak te nemen."

Ook gaf Avina nog wat uitleg over Miron Muslic die overneemt: "Hij is hier al een jaar, heeft op die tijd veel bijgeleerd en is gegroeid in zijn rol. HIj verdient deze kans."