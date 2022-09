Hoogtij op komst? "Volgende Anthony trekt naar Antwerp" en "Beste technisch directeur van Europa"

Royal Antwerp is met 27 op 27 aan het seizoen begonnen. En de toekomst lacht The Great Old toe, dat zien ze zelfs in Nederland.

Antwerp deed heel wat puike transfers deze zomer en de komende jaren zal dat alleen maar meer worden, beseft men. Beste TD Met Marc Overmars als technisch directeur mogen we nog leuke transfers verwachten. De toekomst lijkt voor Antwerp. "Hij is de beste technisch directeur van Europa", aldus Aad De Mos. "De volgende Antony zal naar Antwerp gaan", geeft Nederlands journalist en analist Mike Verweij aan in Humo. "Het is een kwestie van tijd."