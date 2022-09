Marc Degryse beschouwt nederlaag van Club Brugge: "Vanaken was exponent van mindere dag"

Club Brugge ging zondagavond met de billen bloot op Sclessin. Analist Marc Degryse bespreekt de 3-0-nederlaag.

Het was even slikken voor de supporters van Club Brugge. Na de triomftocht in de Champions League werd met zware cijfers verloren van Standard.

“Club Brugge moet niet al te zwaar tillen aan deze nederlaag”, zegt Degryse aan Het Laatste Nieuws. “Het is menselijk én het gebeurt zo vaak dat je na een Europese wedstrijd met punten morst. Als je tegenstander aan meer dan honderd procent voetbalt, en je bent zelf slechts vijfenzeventig procent, dan is het moeilijk om een resultaat te halen.”

Met Vanaken dit keer als negatieve uitblinker. “Vanaken was overigens de exponent van Clubs mindere dag. Dinsdag in Porto nog de regisseur, zondag in Luik slenterend. Hans maakte een zondagswandeling, zonder drive. Hij verloor meer dan eens een simpele bal, en miste drie kopbalkansen - op een goeie dag had hij er daar zeker twee van gescoord.”

Ook Yaremchuk kon totaal niet overtuigen als basisspeler. “Voorts was de vervanger van Jutglà nog niet de speler van 16 miljoen euro. Los van zijn baltoetsen, weegt Yaremchuk ook minder op een verdediging. Sowah en Skov Olsen gaven evenmin thuis. Soit. Club moet hier gewoon de juiste lessen uit trekken. Scherpte zien te vinden, want je wil niet te veel van dit soort katertjes oplopen na een Europese triomf.”