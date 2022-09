🎥 Philip Zinckernagel geeft zijn visitekaartje af: "Het was ongelooflijk"

De Deen schitterde als man van de match bij zijn debuut in Sclessin in de clash tussen Standard en Club Brugge.

Als auter van twee prachtige goals liet Philip Zinckernagel meteen zijn visitekaartje achter in Sclessin. "Het was geweldig. Ik ben erg blij dat ik met het debuut dat ik gemaakt heb thuis tegen Brugge en blij dat we deze overwinning hebben behaald. We hebben heel goed gespeeld en werden beloont voor ons werk op training", vertelde de Deen alvorens terug te keren op zijn twee doelpunten.

Van net buiten de rechterkant van de zestien lanceerde de geleende speler van Olympiacos met links een schot dat absoluut niet te stoppen was voor Simon Mignolet. "Ik ben rechtsvoetig, maar soms is mijn linkervoet beter dan mijn rechtervoet. Soms hoef je je gewoon niet na te denken en een gok te wagen. Ik heb het geprobeerd, en het werkte."

Bij zijn tweede goal werd Zinckernagel gelanceerd door Balikwisha en schakelde de Deen Brandon Mechele uit voordat hij alweer Mignolet klopte. "Een zeer goeie bal van William en ik maakte van de gelegenheid gebruik om in de ruimte in te lopen doordat de verdediger (Sylla) iets te snel was met zijn interventie. Het was gewoon instinct", voegde de voormalige Watford- en Nottingham Forest-speler toe.

De 27-jarige blikte ook terug op de sfeer op Sclessin. "Wat een wedstrijd, wat een avond en wat een fans. Onze fans zijn geweldig. Die warming-up tifo was geweldig."