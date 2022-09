Scheidsrechter wordt in kleedkamer dood teruggevonden: "Geen sprake van kwaad opzet"

Afgelopen zondag is er een drama gebeurd in de sporthal van Herk-de-Stad. De Hasseltse scheidsrechter Collins Kanjanda werd er dood teruggevonden in de kleedkamer.

De 44-jarige ref, afkomstig uit Zimbabwe, stapte zondag de kleedkamer in van de sporthal waar hij een rolstoelbasketwedstrijd zou fluiten. "Enkele uren later is hij dood teruggevonden in de kleedkamer”, aldus Franky Verdurmen, aanspreekpunt voor de Limburgse scheidsrechters, bij HBvL. “Op camerabeelden, die achteraf geraadpleegd werden, zagen ze hem de kleedkamer binnengaan, maar niemand had hem de sporthal zien binnenkomen. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Van kwaad opzet is geen sprake.”

"Zaterdag floot ik samen met Collins een meisjeswedstrijd in Houthalen. Er was nog niets aan de hand. Twee weken geleden legde hij zonder problemen fysieke testen af. Het scheidsrechterskorps is zwaar aangeslagen. Overal was hij graag gezien. Volgend weekend zal er voor elke wedstrijd een minuut stilte gehouden worden."