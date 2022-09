Ex-speler Club Brugge niet in selectie Oranje: "Ik heb er alle vertrouwen in voor het WK"

In het Nederlandse selectie voor de Nations Leaguewedstrijden tegen Polen en de Rode Duivels was er geen plaats voor een ex-speler van Club Brugge.

Arnaut Danjuma werd door Louis van Gaal niet geselecteerd. De aanvaller van Villarreal zat door blessureleed een tijdje aan de kant, waardoor de keuze van de Nederlandse bondscoach wel logisch is.

“Natuurlijk is er hier en daar altijd contact geweest, maar voor mij is het wel vrij duidelijk. Ik heb er vier maanden uit gelegen en afgelopen weekend pas weer een half uur gespeeld. Als je bij je club niet in aanmerking komt, speel je ook niet bij het Nederlands elftal. Dus het is voor mij een heel logische keuze dat ik niet ben opgeroepen”, vertelt Danjuma bij Ziggo Sport.

Voor het WK lijkt hij niet te twijfelen. “Ik heb er alle vertrouwen in. Ik denk dat het weinig zin heeft om naar zo'n groot eindtoernooi toe te leven zónder vertrouwen. Ik denk dat het voor mij vooral een gevalletje blessureleed is geweest in plaats van iets anders. Maar dat is natuurlijk geen garantie voor een plek op het WK. Voor mij zullen de aankomende maanden belangrijk zijn om mezelf opnieuw te bewijzen. Ik heb daar ook geen moeite mee, dat is normaal.”