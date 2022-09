Analist onder de indruk van nieuwste Standard-aanwinst Zinckernagel: "Dit is een kwaliteitsinjectie"

Standard heeft na de magere start zijn remonte helemaal ingezet. Intussen staan de Rouches vijfde en afgelopen weekend legden ze Club Brugge over de knie. Mede dankzij nieuwe aanwinst Philip Zinckernagel, die een grote indruk naliet.

Vorig seizoen had Standard Cafaro gehaald, die ook kon voetballen, maar Zinckernagel liet zich in één match al meer opmerken. "Hij is een stuk beter", meent Gert Verheyen bij Extra Time. "Zijn twee goals spreken voor zich, met twee voeten. En het is vooral ook de controle over zijn lichaam en over de bal. Het is het stuk kwaliteit dat Standard ook wel nodig had want het lag niet alleen aan de mentaliteit. Dit is een injectie."

"Het is een spits die er eigenlijk geen is. Het is eigenlijk een aanvallende middenvelder, heeft veel vanaf de kant gespeeld bij zijn vorige clubs. Hij voelt waar hij moet zijn. Hij komt graag aan de bal en loopt slim. Een slimme spits die weet waaraan hij begint en ziet wat er rond zich gebeurt. Hij deed niets verkeerd gisteren. Het was allemaal netjes."