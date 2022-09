📷 Infrastructuur voor voetbalfans op WK in Qatar lijkt nergens op

De Britse journalist Ian Herbert trok naar Qatar om na te gaan hoe klaar het land is voor het WK. Van de fandorpen is alvast nog niet veel in orde. “De accommodatie baart serieus zorgen”, schrijft Herbert op Twitter. “De fancabines op de site die ik bezocht zijn nog heel erg onder constructie. Een enorm, zielloos complex met talloze rijen met dezelfde constructies. Onduidelijk waar eetvoorzieningen komen.”

Ook tentenkampen is een optie voor fans, maar ook die zijn nog niet klaar. “Eén van de drie tentencomplexen. Ook nog heel erg onder constructie. Inlooptenten met ook kleine eetvoorzieningen. De security zei dat er ook een zwembad en een fitness zou komen. Het strand is dichtbij.”

Er zouden al meer dan twee miljoen tickets voor het WK verkocht zijn. Alles vindt in de buurt van Doha plaats. Hieronder kan je de infrastrctuur bekijken. De eerste foto toont de cabines, de tweede een tentenkamp.

One of the three tent village complexes. Very much under construction, too. Walk in tents with small food huts. Security staff there said there would there would be swimming pool and gym. Beach is nearby pic.twitter.com/tnJYEoqVsh