Ook ex-Ajax-voorzitter kwam afscheid nemen van Michel Verschueren: "Hij was zijn tijd ver vooruit"

De voetbalwereld nam gisteren afscheid van Michel Verschueren. Ook ex-Ajax-voorzitter Michael van Praag nam het woord tijdens de begrafenis.

Hij had nog een anekdote over Mister Michel. “Toen ik in 1989 voorzitter van Ajax werd, kreeg ik telefoon uit België. ‘Met Michel Verschueren hier’. Ik vroeg voor welke krant hij werkte omdat ik hem niet kende, daar moest hij om lachen. Hij heeft mij en een hele delegatie uit Amsterdam uitgenodigd om naar het stadion van Anderlecht te komen kijken", aldus Van Praag.

"Verschueren was zijn tijd ver vooruit en stond mee aan de basis van wat nu de European Club Association is. Twee weken geleden belde ik naar Michel’s zoon Michael. Met de vraag of ik ‘Mister Michel’ nog eens kon bezoeken, omdat ik toch in België zou zijn voor de officiële opening van het nieuwe Bondsgebouw. Ik kon me toen niet indenken dat het om een definitief afscheid zou gaan."