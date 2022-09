Axel Witsel wil één ding duidelijk maken: "Ik ben nog altijd middenvelder en voor die positie ben ik hier ook"

Axel Witsel speelde de voorbije maanden als verdediger bij Atlético Madrid. Veel mensen en waarnemers zagen meteen kansen voor de Rode Duivels. Maar daar had Witsel wel het één en ander zelf over te vertellen.

Witsel werd op die positie zelfs uitgeroepen tot speler van de maand in Spanje. De kranten kopten zelfs 'Witsel en tien anderen' over Atlético. "Dat is niet slecht voor een debuut", knipoogde hij. "Maar ik ben altijd een speler die het collectief boven individuele prijzen zet. Het is mijn taak om alles te geven. Er waren veel geblesseerden in de verdediging en de coach heeft me daar gezet. Maar ik ben nog altijd middenvelder!"

En dat wou hij heel duidelijk maken. "Ok, het is voor mij gemakkelijker daar. Maar ik ben nog fit en solide genoeg om als verdedigende middenvelder te spelen. We zullen zien of ik de volgende weken niet een plaats op het middenveld kan veroveren."

En de Rode Duivels? Want daar zijn toch wat problemen. "Ik ben hier nummer 6. De coach weet dat ook. Je weet nooit of ik niet eens moet depanneren in de verdediging, maar ik voel me nog steeds een middenvelder. De coach heeft me ook gezegd dat hij me nog altijd als middenvelder ziet. Ja, als verdediger kan ik mijn carrière misschien wel verlengen, maar dat is nu nog niet aan de orde."