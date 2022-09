Clubs uit de lagere Engelse reeksen willen meer voetbal 's middags om te besparen op hun energiefactuur

Uit een bevraging door Fair Game bij de Engelse voetbalclubs uit de lagere reeksen blijkt dat meer clubs overdag willen spelen in de winter. Dit om kosten te besparen door de hoge energieprijzen.

Uit een nieuw onderzoek blijkt dat clubs in de EFL en de bredere voetbalpiramide middagvoetbal voor weekendliga- en FA Cup-wedstrijden overwegen om de hoge energiekost voor te blijven.

Drieënzestig procent van de 40 clubs - waaronder 12 EFL-teams - die de afgelopen twee weken door de voetbalhervormingsgroep Fair Game werden ondervraagd, zeiden dat ze eerdere aftrap zouden overwegen om de energierekening te helpen verlagen naarmate het aantal uren daglicht afneemt. Indien ze hiervoor toestemming zouden krijgen .

De regering heeft toegezegd bedrijven met stijgende energiekosten te zullen steunen, maar het is onduidelijk of voetbalclubs hiervan profiteren en hoe lang de steun zal duren. De bezorgdheid over de kosten van energie bij clubs buiten de Premier League blijft groot.