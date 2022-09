Kersvers commercieel directeur van Chelsea ontslagen na seksuele intimidatie

Chelsea heeft Damian Willoughby minder dan een maand na zijn aanstelling ontslagen, meldt The Telegraph. Volgens het dagblad heeft de kersverse commercieel directeur zich schuldig gemaakt aan seksuele intimidatie.

“Chelsea bevestigt dat het het dienstverband van commercieel directeur Damian Willoughby met onmiddellijke ingang heeft beëindigd", luidt de verklaring tegenover The Telegraph. "Bewijs van ongepaste berichten die door de heer Willoughby zijn verzonden, voorafgaand aan zijn benoeming bij Chelsea eerder deze maand, is onlangs geleverd aan en onderzocht door de club. Hoewel de berichten werden gestuurd voordat hij bij de club in dienst trad, is dergelijk gedrag absoluut in strijd met de werkomgeving en de bedrijfscultuur die door de nieuwe eigenaar tot stand zijn gebracht."

Ook Kim heeft gereageerd op de kwestie. "Ik kan bevestigen dat ik een klacht heb ingediend bij Tom Glick (CEO van Chelsea, red.) over het gedrag van Damian Willoughby gedurende twee jaar, inclusief zijn recente dreigende telefoontje naar mij. Ik ben ervan overtuigd dat dit geen werkomgeving en bedrijfscultuur is die een Premier League-club zou tolereren", aldus de Koreaanse.

Volgens The Telegraph gaat het om seksueel getinte berichten, foto's en video's die door Willoughby zijn verstuurd.