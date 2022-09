🎥 Atlético-fans slingeren verwijt na verwijt naar Courtois, maar... onze landgenoot komt met een geniale reactie op de proppen

De fans van Atlético Madrid hebben Thibaut Courtois zijn overstap naar Real Madrid - ook al kwam hij op dat moment van Chelsea FC - nooit vergeven. Al van bij de opwarming was de Rode Duivel dan ook hét onderwerp van spot.

Al moet het gezegd: onze nationale nummer één had een schitterend antwoord in huis. Voor de neus van de fans van Los Colchoneros wees hij héél subtiel naar zijn Champions Legaue-tatoeage op de onderarm. Zijn grijns sprak evenveel boekdelen.



Courtois replies to the insults and chants of Atletico fans by smiling and then goes on to show them his Champions League tattoo.



