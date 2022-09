Eden Hazard zou zich moeten spiegelen aan Gareth Bale eens hij bij de nationale ploeg is

Eden Hazard en Gareth Bale ontmoeten elkaar deze donderdag opnieuw in het Koning Boudewijnstadion. Maandenlang deelden de twee mannen dezelfde kleedkamer... en dezelfde bank.

Eden Hazard en Gareth Bale hebben zich bij Real Madrid in een vergelijkbare situatie bevonden: ze zaten vaker wel dan niet op de bank. Veel vaker dan hun status en transferprijs zouden doen vermoeden. Bale kende echter succes bij Madrid (258 wedstrijden, 106 doelpunten in totaal) voordat hij geleidelijk aan op een zijspoor belandde. In het seizoen 2020-2021 speelde Gareth Bale slechts 20 wedstrijden in alle competities. De Welshman werd vooral hard aangepakt door de Spaanse pers, die de spot dreef met zijn voorkeur voor golf.

Bale is iemand die vaak lachend op de bank verscheen, wat de zaak niet geholpen heeft. In 2019 zorgde hij voor controverse door tijdens de EK-kwalificatieduels van Wales met een vlag te zwaaien waarop geschreven stond: "Wales, golf, Madrid, in die volgorde". Dat maakte hem nu niet meteen populair bij de Madrileense fans, die op het einde echt een hekel hadden aan Gareth Bale.

België, Madrid, in die volgorde?

Natuurlijk zou Eden Hazard zich nooit zo laten provoceren. Hoe Carlo Ancelotti hem ook behandelt, de Rode Duivel blijft een professional (en een vrij gemiddelde golfer, zo lijkt het). Het publiek in het Santiago Bernabeu zal het hem allemaal niet kwalijk nemen. Hazard kan zich door één ding laten inspireren: Gareth Bale's vermogen om met Wales een zeer hoog spelniveau te handhaven, zelfs toen hij het moeilijk had op clubniveau. In het midden van een zeer ingewikkeld seizoen met Real Madrid, behield Bale de kapiteinsband bij Wales. Hij leidde zijn team naar een kwalificatie voor jet EK 2020.