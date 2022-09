KV Mechelen zet NAC Breda opzij in oefenwedstrijd dit dankzij een scorende Geoffry Hairemans

De interlandbreak is het ideale moment om oefenwedstrijden te spelen en nieuwe zaken uit te proberen. Dit dachten KV Mechelen en NAC Breda woensdag ook.

KV Mechelen en de Nederlandse tweedeklasser NAC Breda speelden op woensdag een oefenwedstrijd tegen elkaar achter gesloten deuren. De Mechelaars wonnen met 2-0 dit dankzij doelpunten van Jorge Hernandez en Geoffry Hairemans.

De 30-jarige Hairemans is mogelijks met één van de beste seizoenen in zijn carrière bezig. In de Jupiler Pro League kwam hij in alle 9 wedstrijden tot dusver in actie. Hij vond al viermaal het net en gaf twee assists.