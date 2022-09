Verjonging? Daar doet Van Gaal niet aan mee en hij laat 38-jarige speler debuteren voor Oranje

Dat Louis van Gaal iets met keepers heeft, dat was al even duidelijk. En ook deze week werd dat nogmaals uitvoerig besproken.

Want Louis Van Gaal liet meerdere doelmannen testen voor het geval er strafschoppen getrapt moeten worden op het WK in Qatar binnenkort. U weet ongetwijfeld nog wel dat de Nederlandse bondscoach enkele jaren terug Cilessen in de extra tijd eraf liet komen door Tim Krul en dat Oranje de strafschoppenreeks won.

In de Nations League-wedstrijd tegen Polen zorgt Louis Van Gaal weer voor een opmerkelijk iets in zijn basiselftal. Hij laat namelijk de 38-jarige Remko Pasveer debuteren tussen de palen. Pasveer ging in de zomer van 2021 transfervrij van Vitesse naar Ajax en is daar ook steevast titularis. Zijn goede prestaties worden nu dus beloond met een eerste cap.

Antwerp-speler Vincent Janssen start op de bank voor Oranje.