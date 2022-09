Jonge Rode Duivels verliezen van Jong Oranje in oefenduel

Dankzij een sterke eerst helft kon Nederland een voorsprong nemen, in de tweede helft kon België nog tegen scoren. Uiteindelijk werd het 1-2 in Leuven.

Vooral in de eerste helft was Nederland sterk. Ajax-spits Brian kon al na veertien minuten de score openen. Na een pass van Jurgen Ekkelenkamp (Antwerp) kon Brobbey op snelheid en kracht twee verdedigers afhouden, waarna hij de bal rustig in de hoek schoof.

Oranje bleef daarna kansen creëren via Timber, maar Vandevoordt kon nog redden met één hand. Op slag van rust werd het alsnog 0-2: Brobbey kopte na een prachtige aanval raak na een voorzet van Mitchel Bakker.

Na de rust kwamen maar liefst zes nieuwe spelers op het veld bij België. Bij Oranje viel onder meer Gravenberch nog in. Oranje stelde na de rust teleur qua spel en de Duivels kwamen beter in de match. Vooral de invalbeurt van Jérémy Doku viel op. Olivier Deman (Cercle Brugge) kon nog tege scoren voor de Belgen in de 73e minuut maar daar bleef het bij.

Gravenberch en doelpuntermaker Brobbey sluiten nu aan bij de A-ploeg van Oranje door heel wat blessures van onder meer Depay en De Jong.

De 0-1 van Brobbey: