Lierse deelt Racing Mechelen een uppercut uit in de Croky cup

Niet alleen interlandvoetbal dit weekend, maar ook bekervoetbal in België. Zo stonden vier wedstrijden in de 5de ronde op zaterdagavond op het programma. De meest spraakmakende was Lierse tegen Racing Mechelen.

De politie van Lier had de nodige kopzorgen over het duel tussen Lierse en Racing Mechelen. Een verplichte combiregeling voor de bezoekende supporters was al van kracht. Deze week werd ook beslist dat de loketten op zaterdagavond gesloten zouden blijven. Uiteindelijk was het een wedstrijd zonder incidenten.

De eerste kans van de wedstrijd was voor Racing Mechelen. Al nam de thuisploeg snel het initiatief over. Tot grote kansen kwam dit niet direct, maar wel een doelpunt een paar minuten voor rust via Raemaekers.

De tweede helft was nog niet goed en wel onderweg of de 2-0 stond op het bord. Doelpuntenmaker van dienst was Walbrecq. Al kon Lierse niet op zijn lauweren gaan rusten want amper 9 minuten later stond Weuts op de juiste plaats en kwamen de bezoekers terug in de wedstrijd.

Via een strafschop van Van Acker kwam Lierse terug op een comfortabele 3-1 voorsprong. De bezoekers konden geen vuist meer maken en Vekemans en Tarfi zorgde voor de 5-1 eindstand. Zo komt Lierse in de trommel met de eersteklassers terecht.

Andere wedstrijden

RWDM - Oudenaarde 3-0

Lommel - La Louvière 2-0

Dender - Dikkelvenne 2-0