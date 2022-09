Vanhaezebrouck heeft gevloekt dat Gent toptransfer niet haalde: "Hadden we sneller doorgeduwd zat hij nu hier"

Hein Vanhaezebrouck wilde deze zomer een aantal toppers in huis halen. Hugo Cuypers kwam, een aantal andere gegadigden niet.

Zo werd er geaast op Nikola Storm, maar die zou uiteindelijk niet naar de Ghelamco Arena komen. En ook naast Casper Nielsen werd gegrepen.

Nielsen

"We zijn voluit voor Nielsen gegaan op het moment dat Club Brugge even de deur had dichtgedaan. Hadden we daar sneller doorgeduwd, dan zat die ook hier", klonk het in Stropcast.

"Daarover heb ik gevloekt, want we hebben getreuzeld daarin. Soit: we hebben de middelen van Club Brugge niet en Hong is ook een goede speler die dat niveau kan halen."