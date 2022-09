Vincent Euvrard ziet veelbelovende invaller in gewonnen bekermatch RWDM: "Een verdiende kwalificatie"

Het was zaterdag voor sommige teams bekeravond en daarbij ook het RWDM van Vincent Euvrard. De ploeg uit de Challenger Pro League beging geen misstap.

RWDM versloeg SV Oudenaarde met 3-0. Trainer Euvrard had vijf wijzigingen doorgevoerd, al waren vier van de vijf uit noodzaak. Het kreeg een defensief ingestelde tegenstander over de vloer en dan was het aan RWDM om de opening te vinden. "Niet simpel tegen 9 veldspelers die als een hecht blok voor de zestien kampeerden", stelt Euvrard in Het Laatste Nieuws.

Met de rust in zicht lukte dat een eerste keer via de 1-0 van Lopes. In het laatste kwartier werd de score nog aangedikt en de overwinning zo helemaal veiliggesteld. "Op basis van het spel en de kansen is het een verdiende kwalificatie."

Competitie nog anders

Die werd mede dankzij de invalbeurt van Rikelme, die de 2-0 maakte en bij de 3-0 de owngoal afdwong, verwezenlijkt. "Rikelme, die de eerste keer speelde, heeft mooie dingen laten zien. Al is een competitiematch natuurlijk nog net iets anders, maar die jongen ontwikkelt zich goed."