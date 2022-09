CEO van Beveren vertelt meer over stunttransfer: "Dat is de hoofdreden voor de terugkeer van Mbokani"

SK Beveren stunt met de komst van Dieumerci Mbokani. Het moet echter gezegd: de Waaslanders moeten in de buidel tasten om de Congolese aanvaller te betalen. Maar daar hebben ze een goede reden voor.

SK Beveren slaagde erin om RFC Seraing af te troeven. De Luikse eersteklasser kon Dieumerci Mbokani simpelweg niet betalen. Tussen de lijnen door: als zelfs Luciano D’Onofrio de Congolees niet kan overtuigen is het duidelijk dat de Waaslanders met een héél mooi salaris op de proppen zijn gekomen.

“We waren na de transferperiode nochtans tevreden met de samengestelde kern”, aldus Antoine Gobin. “Het is dus niet zo dat we op zoek waren naar extra versterking. Maar als een speler als Mbokani een mogelijkheid wordt moet je die kans simpelweg grijpen. Hij kan de ontbrekende schakel worden in de titelstrijd.”

Dieumerci Mbokani kan de ontbrekende schakel worden in de titelstrijd

De CEO van de Leeuwen heeft dan ook een heel goede reden om de Congolees terug naar België te halen. “Hij is belangrijk geweest voor elke club waar hij in het verleden gespeeld heeft. Dat is ook meteen de hoofdreden voor zijn terugkeer. Mbokani moet er voor Beveren een onvergetelijk seizoen van maken.”