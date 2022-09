Eén van de meest iconische voetbalstadions ter wereld gaat tegen de vlakte: "Renovatie is geen optie"

Inter en AC Milan hebben plannen om een nieuw stadion te bouwen. Dat betekent wel ook dat het iconische San Siro stadion tegen de vlakte zal gaan. En een renovatie is geen optie, meent Milan-voorzitter Paolo Scaroni.

Dinsdag hielden beide Italiaanse topclubs een persconferentie om hun plannen te onthullen. Het nieuwe stadion zal La Cattedrale (De Kathedraal) heten. "Er zijn meerdere redenen waarom renovatie niet mogelijk is, maar ik zal je er eentje geven. Hoe kunnen we elke zes dagen 50.000 mensen verwelkomen als er werkzaamheden zijn? Dat is onmogelijk en gevaarlijk", klonk het bij Scaroni.

Waar de nieuwe voetbalkathedraal van Milaan komt te staan, wordt nog over gediscussieerd. De locatie van San Siro is een optie, een paar kilometer buiten de stad is in Sesto San Giovanni ook ruimte. Het nieuwe stadion is op zijn vroegst klaar voor het seizoen 2027/28 en zal een capaciteit van 60 à 65 duizend toeschouwers krijgen.