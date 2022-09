Tegenstander Duivels op WK heeft spion in België: "Die informatie zal ik doorgeven aan mijn ploegmaats"

Marokko is één van de tegenstanders van de Rode Duivels in Qatar tijdens de groepsfase. Met Tarik Tissoudali hebben ze alvast één goeie spion rondlopen in België.

Tissoudali is van plan om zijn ploegmaats goed op de hoogte te houden. “Ik heb de Rode Duivels aan het werk gezien tegen Nederland. Ze gaven me een goede indruk en zijn favoriet in de poule. Of ik wat informatie zal doorspelen naar de bondscoach? Hij zal België volgens zijn eigen visie analyseren. Natuurlijk speelt het gros van de verdedigers wel in onze competitie", glimlachte hij in de studio van VTM. "Nu we tegen de Rode Duivels zullen uitkomen, kijk ik extra aandachtig naar hen. Wat voor types zijn ze? Hoe krijgen ze doelpunten tegen? De antwoorden op die vragen zal ik wel meegeven aan mijn Marokkaanse ploegmaats."

Bij Marokko is er hernieuwde hoop. "Dankzij de nieuwe bondscoach, die wat jonger is, zit er nieuwe energie in het team. Onder meer Ziyech is er weer bij. De poulefase overleven, is het hoofddoel. Om nadien nog een ronde door te stoten. Een stunt is zeker in de maak."