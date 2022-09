🎥 Simon Mignolet verlengt tot 2026 bij Club Brugge

Simon Mignolet heeft bij Club Brugge verlengd. Zijn nieuwe contract loopt tot 2026.

In 2019 haalde Club Brugge Simon Mignolet terug naar België. Hij had net 9 seizoenen in de Premier League gespeeld (3 seizoenen bij Sunderland en 6 bij Liverpool).

Sindsdien speelde Club elke keer kampioen. Goed voor 3 landstitels. Club Brugge wil verdergaan met de goede samenwerking en verlengde zijn contract. Mignolets nieuwe loopt tot de zomer van 2026.