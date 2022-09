Thierry Henry niet opgezet met de tijd die VAR-beslissingen in beslag nemen: "Dodelijk voor de spelvreugde"

Thierry Henry heeft een toespraak gegeven over het voetbal anno 2022 en het functioneren van de VAR kwam hierbij ook aan bod.

De assistent-coach van de Rode Duivels was één van de sprekers tijdens 'Leaders week sport business' en maakte de vergelijking inzake het gebruik van technologie met andere sporten. "We liggen nog altijd achter in het voetbal, we hebben nog zo veel te leren. Of het nu american football, rugby, cricket of tennis is: er wordt onmiddellijk ingegrepen."

In voetbalwedstrijden daarentegen ligt het spel soms minuten stil wanneer er een interventie is met videobeelden. "Het stoort mij dat het met de VAR bij ons niet snel genoeg gaat. Het is nog altijd de beslissing van iemand die ergens zit. Het is niet VAR die de beslissing neemt. VAR is er enkel om de situatie opnieuw te beschouwen."

Soms weet je niet of je kan vieren

Zeker als voormalig aanvaller die vlot de weg naar doel vond, is het voor Henry moeilijk te aanvaarden. "Wat we willen zien is dat de wedstrijd verder gaat. Soms weet je niet of je kan vieren na een doelpunt. Moet je springen? Moet je vieren? Mag je niet vieren? Dat is dodelijk voor de spelvreugde."