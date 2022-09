Waarom er niet steeds naar Eleven moet gekeken worden voor de 'abnormale' aanvangsuren van matchen

De supporters kijken maar al te vaak naar rechtenhouder Eleven als het gaat over de aanvangsuren van de wedstrijden. Maar bij Eleven hebben ze er weinig mee te maken. De tender die in 2020 werd uitgeschreven, werd vooral bepaald door de Pro League zelf.

Zoals het er in politieke middens aan toegaat, zo gaat het er ook in de Pro League aan toe. Die tender, uitgeschreven onder voormalig CEO Pierre François, had heel wat voeten in de aarde. De grote clubs vroegen maximale visibiliteit van hun sponsors en vonden het een goed idee om de wedstrijden op zoveel mogelijk tijdslots te zetten. Zodanig dat er geen keuzes moesten gemaakt worden tussen matchen door de fans.

Eleven wou 103 miljoen euro betalen voor het tv-contract terwijl dat ervoor 80 miljoen was. En ze moesten daarvoor heel wat geld investeren. Want meer matchen (we zijn intussen naar 18 clubs in 1A gegaan) en meer aanvangsuren betekende ook dat ze meer captatiewagens moesten hebben en meer personeel. Maar de vraag van de verschillende tijdslots kwam er dus uit de Pro League.

De reden dat er matchen op zaterdagnamiddag om 16u en op zondagavond om 21u zijn, moet dus niet bij Eleven gezocht worden, maar bij de Pro League. Naast de energiecrisis en de naweeën van corona wordt daar momenteel de grootste reden gevonden waarom het aantal fans in de stadions daalt.

De komende weekends staan er bijvoorbeeld op zondagavond 21u de duels Union-Cercle Brugge en Oostende-Union op het programma. Of op vrijdagavond Westerlo-Seraing. Qua bezoekende interesse gaat dat niet al te veel zijn. En ook veel thuissupporters zullen afhaken.

Door de drukke Europese kalender en straks ook nog de bekermatchen moet er daar ook rekening mee gehouden worden. De kalendermanager Nils Van Brantegem zat al meer dan één keer met de handen in het haar. Want ook de lokale beleidsmakers hebben hun zegje. Anderlecht op zaterdag thuis laten spelen, zit er bijvoorbeeld al niet in. Daar wil de gemeente geen extra politiemensen voor uittrekken. 't Is niet makkelijk, maar de clubs hebben het zich ook niet makkelijk gemaakt.