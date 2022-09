Edward Still verwacht "een complete wedstrijd" tegen Anderlecht

Charleroi verloor zijn laatste twee wedstrijden en hoopt tegen Anderlecht het tij te keren.

"We hebben deze periode gebruikt als een kans om een ​​'reset' te doen. Met degenen die gebleven zijn tijdens de interlandperiode konden we de tijd nemen om de balans op te maken van het eerste deel van het seizoen. En ook om de laatste wedstrijden die we speelden volledig te analyseren", zegt Edward Still op zijn persconferentie.

Anderlecht won voor de interlandbreak met 4-1 van KV Kortrijk. Still verwacht dan ook "een complete match". "Beide teams zullen druk willen zetten. Anderlecht wil hun momentum van de overwinning op Kortrijk voortzetten. We verwachten dat ze hoog druk zullen willen zetten. Maar ook wij willen agressief spelen en druk zetten. We zijn ervan overtuigd dat we enkele sleutelmomenten van de match kunnen controleren."

Na de match tegen Anderlecht speelt Charleroi thuis de Waalse derby tegen Standard. Een combinatie van wedstrijden die Still wel leuk vindt. "Dat is goed voor deze wedstrijden. Of je nu uit een goede of een slechte periode komt, de vorm (van het moment) verdwijnt een beetje in wedstrijden zoals deze."