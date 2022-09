Er komen bijzonder drukke weken aan voor Club Brugge: "Het is gewoon crazy, niemand heeft er ervaring mee"

Club Brugge staat voor een waanzinnig druk programma de komende weken. Doordat het WK in Qatar binnen twee maanden begint, schuift ook de Europese kalender wat in elkaar.

Europees voetbal op 4 en 12 oktober tegen Atlético Madrid, een midweekwedstrijd in de competitie op 19 oktober, Porto op 26 oktober en Bayer Leverkusen op 1 november én een bekerwedstrijd op 9 november.

Vanaf nu tot de start van de WK-break staan er nog dertien duels op minder dan zeven weken te wachten op blauw-zwart.

Crazy

"Het is heel moeilijk om daar nu een beeld van te schetsen", aldus Carl Hoefkens op de persconferentie vrijdag. "Niemand heeft er ervaring mee."

"Het is nooit gezien. We hebben eens gekeken hoeveel uren er tussen alle wedstrijden zitten en het is gewoon crazy. Voor heel de staf, ook naar begeleiding, voeding, ... toe. We willen nog steeds elke match winnen."