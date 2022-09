Bernd Storck maakt zich geen zorgen ondanks de 6 op 27 van Eupen

Eupen en STVV sluiten speeldag 10 af.

Eupen verloor voor de interlandbreak zijn laatste drie wedstrijden, telkens met het kleinste verschil. Maar Eupen staat wel op een gedeelde voorlaatste plaats. Zondagavond trekt het naar STVV, dat voorlopig in de middenmoot staat.

Coach Bernd Storck van Eupen maakt geen zorgen over de positie van zijn club in het klassement. “Als ik zie wat we hebben getoond, dan weet ik dat er niet veel ontbreekt om opnieuw punten te pakken”, zegt de Duitser bij Het Nieuwsblad.

Storck maakt zich dus geen zorgen over zijn positie. Waar hij zich wel druk in maakt is het kunstgrasveld van STVV. Hij kan het maar matig appreciëren dat zij de enige club zijn in eerste klasse met zo’n veld. “Door de andere ondergrond speel je bijna een ander spel, een soort van Futsal. Het is moeilijk om je daar als team op voor te bereiden, ook omdat elk kunstgrasveld anders is.”

Eupen moet tegen STVV de Ghanese international Mubarak Wakaso missen. Hij kreeg in de match tegen Union op het einde nog een tweede geel.