Mazzu moest met acht spelers trainen, maar is blij voor zijn internationals: "Ik zie Debast naar Qatar gaan"

't Was een speciale week voor Felice Mazzu. Hij had acht spelers ter beschikking, want de rest was op internationale opdracht. Dus veel tijd om tactisch te trainen had hij niet. Maar hij was wel blij voor de internationals: "Het heeft veel spelers deugd gedaan!"

Wie er zondag tegen Charleroi niet zal bijlopen, is Marco Kana. "Marco heeft een ontsteking en is niet 100 procent", aldus Mazzu. "Trebel is ook nog niet fit uiteraard en over Francis (Amuzu) nemen we morgen een beslissing. Benito (Raman) is wel weer fit. Hij was één van de acht spelers die ik vorige week op training had. We hebben wel andere dingen gedaan en ik heb er ook nog twee jongens van de U23 bij genomen. Daarmee hebben we ook wat teambuilding gedaan."

Zeno Debast kwam terug met zijn eerste twee caps op zak. "Ik vond dat hij een heel goed debuut maakte. Er zijn veel analyses over zijn twee wedstrijden geschreven, maar ik ga niet akkoord met het negatieve. Het is een 18-jarige gast die twee keer 90 minuten heeft mogen spelen. Hij heeft een fout gemaakt, maar dat is ook deel van het proces met zo'n jonge speler. Ik ben in ieder geval heel fier op hem en ik hoop dat hij blijft opgeroepen worden. Ik zie hem in ieder geval naar Qatar gaan."

Met Amadou Diawara vertrok er ook een middenvelder die de voorbije weken last had. "Hij was fysiek in orde, maar na een blessure is het mentale ook belangrijk. Amadou heeft zijn verantwoordelijkheid opgenomen en gespeeld voor zijn land. Sebastiano? Hij mocht spelen bij de Squadra U21. Het heeft hem deugd gedaan, vooral mentaal."