Spaanse bondcoach selecteert vijftien speelsters die hem weg wilden gewoon niet

Het stormt bij de Spaanse vrouwen nadat enkelen donderdag hun steun in bondscoach Vilda opzegden.

Donderdag zegden zo'n vijftien speelsters hun steun in bondscoach Jorge Vilda op. Die heeft nu zijn selectie bekend gemaakt voor de voorbereiding van Spanje op het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. Op 7 oktober speelt Spanje tegen Zweden, vier dagen later speelt het tegen de VS.

Onder meer kapitein Irene Paredes en topscorer Jenni Hermoso behoren tot degenen die uit de selectie zijn gelaten. De Spaanse bondscoach zag geen andere oplossing dan de vijftien speelsters te weren.

"Ik ben diep gekwetst, het is een oneerlijke situatie die niemand verdient. Deze puinhoop doet het Spaanse voetbal pijn. Het is een wereldwijde schande. Ik zie voorlopig geen andere oplossing. Ik moet de spelers oproepen die hier 100% willen zijn”, zegt Vilda.

Vilda heeft ook op geen enkel moment aan ontslag nemen gedacht. De Spaanse federatie kiest ook de kant van de bondscoach en dreigt met schorsingen van twee tot vijf jaar wegens “een ernstige overtreding”.