Standard op één na grootste aanhang in 1A: "We zijn geen club van successupporters"

Op Club Brugge na heeft Standard het grootste aantal abonnementen in de Jupiler Pro League.

Standard speelde vorig jaar een troosteloos seizoen en werd pas veertiende, maar toch hebben de Rouches 20.000 abonnementen. Enkel Club Brugge doet beter met 4.000 meer.

“We zijn geen club van successupporters”, zegt Marc Fraussen van Roodhemden Rekem. “Als fan van Standard weet je dat je niet elk jaar meedoet voor de prijzen. We zijn een club van hoge pieken en diepe dalen.”

“Dat we, ondanks ons vorige seizoen, nog altijd het tweede meeste abonnementen hebben verkocht, zegt alles over de trouw van het Standard-publiek. Als wij evenveel succes als Club Brugge zouden hebben, dan was Sclessin veel te klein geweest. Dan zouden er nog duizenden supporters bijkomen.”