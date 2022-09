Steven Defour als Mechelse 'T1' naar Brugge om te winnen: "We moeten ze bij Club niet wijzer maken dan ze al zijn"

Aan Steven Defour om als Mechelse 'T1' op de bank te zitten tegen Club Brugge. Danny Buijs is immers geschorst. Defour wil het volledige plan nog niet uit de doeken doen.

Door de rode kaart die Buijs op de vorige speeldag kreeg, zal Defour als T1 op het wedstrijdblad staan. "Zenuwachtig ben ik niet. Alles is goed doorgesproken, ook met Fred Vanderbiest. Communicatie met Danny Buijs mag er niet zijn. Tot dusver hebben we samen met hem de match voorbereid. Vanaf de wedstrijd begint is het aan Fred en mij."

Wie nog ontbreekt, is de geschorste Alessio Da Cruz. "De puzzelstukjes moeten in mekaar passen. Offensief kunnen we wel wat schuiven." Hoe dat dan exact zal uitdraaien, wil Defour nog niet kwijt. "Club Brugge is torenhoog favoriet, het zal waarschijnlijk ook een wedstrijd zijn in een vol stadion. We moeten ze bij Club niet wijzer maken dan ze al zijn. We gaan met elf spelen en proberen met elf te eindigen", lacht Defour.

Vaak

Een uitspraak die er niet zomaar komt: KVM schoot zichzelf reeds al te vaak in de voet door rood te pakken of penalty's te veroorzaken. "We hebben wel op die fases gewezen, hoe we beter moeten staan en beter kunnen verdedigen. We moeten ook agressief in het duel gaan, maar zoals Alessio dat deed was ongelukkig."

© photonews

Een verplaatsing naar Jan Breydel is al moeilijk genoeg zonder dat die fouten er bij komen kijken. "Om tegen de kampioen te presteren moet je sowieso top zijn. Ze hebben de inviduele kwaliteiten om foutjes af te straffen. De kans is nog groter dat dat tegen Club Brugge gebeurt dan tegen een andere tegenstander."

Jong talent uitspelen indien nodig

Waar je met de huidige Mechelse staf ook van op aan kan, is dat die wel jonge talenten durft te zetten. Zoals de 16-jarige Soelle Soelle in de slotfase tegen OHL. "Dat was ook uit noodzaak, omdat we maar één vaste spits hebben en Yonas Malede nog niet helemaal fit was. We hadden wel al bij de beloften gezien dat hij kwaliteiten heeft om in wedstrijden bij de grote jongens mee te doen, te beginnen dan met invalbeurten."

© photonews

Hoe de opstelling er ook uitziet en hoezeer KV Mechelen ook underdog is: het zal op het veld komen met de intentie om te winnen. "We gaan die wedstrijd aanvatten om te winnen. Als je niet voor de overwinning gaat, zou ik er als speler of als trainer niet willen aan beginnen. Wel moet je het intelligent genoeg aanpakken." Robberechts (revalidatie) en Van Hoorenbeeck (deze week uitgevallen) zijn de enige afwezigen.

Gissen naar basiself Club

Overigens is het ook gissen naar de basiself van Club, dat over een volledig fitte en dus zeer ruime kern beschikt. "Ze kunnen een aantal jongens rust geven of met dezelfde ploeg aantreden om ritme op te doen. Ze hebben een bepaalde speelstijl en kunnen ook switchen tussen systemen. Dat weten we. Welke spelers dan op het veld staan, zullen we zaterdag wel zien."