Voor de eerste keer terug naar Club Brugge: "Met vertrouwen, dan is alles mogelijk. Of het nu tegen Club of Barcelona is"

Boli Bolingoli keert dit weekend voor het eerst in vijf jaar terug naar Club Brugge, de club waar hij helemaal doorbrak. Op de linkerflank van KV Mechelen vormt hij intussen een duo met Nikola Storm en dat klikt.

"Dat je elkaar al kent van vroeger maakt het gemakkelijk. We kennen elkaars kwaliteiten. Ik speel als verdediger erg aanvallend en ga, net zoals hij vaker doet, ook wel eens de een-op-een-actie aan", legt hij uit in GvA. "We zoeken de perfecte balans tussen elkaar. Een ploegmaat als Storm moet je uiteraard genoeg ruimte geven met de bal."

Tegen Club Brugge spelen, is natuurlijk wel iets speciaal voor hem. "Ergens speelt dat wel in het achterhoofd. Maar uiteindelijk gaan we daar gewoon naartoe om die wedstrijd te winnen. Ik volg Club wel in de Champions League. Ze laten mooie dingen zien en dat is goed voor het Belgische voetbal. Maar dit weekend wil ik ze gewoon kloppen in eigen huis. Net zoals in de topwedstrijden die daarop volgen moeten we met vertrouwen spelen. Dan is alles mogelijk. Of het nu tegen Club Brugge is of tegen Barcelona."