Race tegen de tijd voor SK Beveren en Dieumerci Mbokani na opvallende transfer

Door Dieumerci Mbokani binnen te halen heeft SK Beveren nog voor een straffe transfer gezorgd. Een race tegen de tijd hoort er ook wel bij in aanloop naar de eerstvolgende match.

SK Beveren ontvangt zondagnamiddag Lierse Kempenzonen op de Freethiel. Een overwinning zou welgekomen zijn, want dan komt Beveren op gelijke hoogte van Lommel en Lierse Kempenzonen. Liefst doen de Leeuwen dus al onmiddellijk beroep op hun nieuwe aanwinst.

Trainer Wim De Decker heeft Mbokani, die ook bij Beveren rugnummer 70 zal dragen, alvast meteen geselecteerd voor de wedstrijd tegen Lierse Kempenzonen. Dat betekent echter niet dat de Congolees met zekerheid in actie zal komen.

🦁 // Coach Wim De Decker selecteerde onderstaande 22 spelers voor de wedstrijd van speeldag 7 tegen Lierse K. 🟡🔵 #SKBLIE



Voorbeschouwing + selectienieuws:

🌐 https://t.co/l3Sbm5PhLt pic.twitter.com/84523IVSkZ — SK Beveren (@SKBeveren) October 1, 2022

SK Beveren meldt op zijn webstek dat Mbokani momenteel nog niet speelgerechtigd is, maar dat de club er wel alles aan doet om zijn papieren nog tijdig in orde te krijgen. In Beveren duimen ze dus dat 'Dieu' dit weekend al de kans krijgt om te laten zien wat hij aanvallend nog kan bijbrengen.