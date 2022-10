Anton Tanghe baalt na late tegengoal: "Verdienen minstens een punt"

Voor KV Oostende werd het ondanks een vroege voorsprong en een gemiste strafschop van de tegenstander toch net niet tegen Racing Genk.

Anton Tanghe had onrechtstreeks zijn aandeel in het late doelpunt van Racing Genk. Na een duel met Onuachu moest hij een corner toestaan en uitgerekend op die corner scoren de bezoekers. Volgens KVO beging Onuachu echter een fout op Tanghe waardoor die de corner moest toestaan maar de Kustboys vingen bot bij scheidsrechter De Cremer.

"Je hebt als kleine ploeg sneller het gevoel dat je benadeeld wordt, al dan niet terecht. Iedereen liep op de tippen van zijn tenen in het slot en was teleurgesteld, daardoor liep het even uit de hand met alle frustraties", licht Tanghe de tumultueuze slotfase toe.

Oostende stond zo'n 20 minuten op voorsprong en vocht nadien lange tijd voor een punt maar druipt dus met 0 punten af. "Dat is enorm zuur, ik ben er nog niet goed van", zegt de centrale verdediger na afloop van de partij. "We verdienden een punt en dat zou een gouden punt geweest zijn. Je krijgt jammer genoeg niet altijd wat je verdient en vandaag heerst er ontgoocheling maar morgen zullen we ons optrekken aan de goede punten", besluit hij.