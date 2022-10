Cimirot legt het uit na verrassende nederlaag: "Concentratieverlies" en "Teveel vertrouwen? Dat misschien ook"

Na een knappe 12 op 12 kwam er voor Standard tegen Seraing een einde aan de reeks. De thuisnederlaag kwam hard aan.

Net als vorig jaar verstomde ook dit seizoen Sclessin bij de komst van Seraing. De 0-2 kwam dan ook hard aan bij de Rouches.

"We hadden niet verwacht op deze manier te verliezen", was Gojko Cimirot duidelijk na de wedstrijd. "We wilden te snel spelen en hadden te weinig geduld."

Goede weg

"Het eerste tegendoelpunt heeft ons pijn gedaan. We hebben twee goals in cadeauverpakking weggegeven.

"We moeten hard werken om dit soort fouten te vermijden in de toekomst. Of we te veel vertrouwen hadden? Dat misschien ook. Er wachten ons nu zware wedstrijden, we zijn op de goede weg."