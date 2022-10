Ferran Jutgla over duel tegen Atletico Madrid: "Lijn doortrekken"

Ferran Jutgla speelt in de Champions League met Club Brugge tegen een topploeg uit zijn geboorteland.

De spits van Club Brugge ziet de wedstrijd echter niet als een speciale aangelegenheid omdat hij tegen een Spaanse club speelt. Er zijn voor hem andere dingen die tellen.

“Ik wil met Club Brugge overwinteren. Dat is het belangrijkste”, zei de Spanjaard op de persconferentie. Hij maakte nog eens de balans op over zijn eerste periode bij blauwzwart.

“Deze club heeft me van in het begin goed ontvangen. Ze doen alles om mij hier op mijn gemak te stellen. Er zijn veel verschillen met Barcelona, waar ik vandaan kom. Maar mijn aanpassing is goed verlopen. Ook de staf helpt daar bij. Zo komen goede prestaties automatisch.”

De verwachtingen zijn hooggespannen. “De 0-4 zege in Porto heeft de hele groep een boost bezorgd. Ook voor mij persoonlijk, met een goal en een goede match, gaf het vertrouwen. Het was een fantastisch resultaat en we moeten die lijn doortrekken.”