In Westerlo kunnen ze lachen momenteel (en gaan ze dat ook blijven doen): "We kunnen met verlof zeker?"

In Westerlo hoeven ze zich geen zorgen te maken. De Kemphanen hebben hun start niet gemist en staan rustig in de linkerkolom. En met het voetbal dat ze spelen, zien we daar niet meteen verandering in komen.

De schrik zit er goed in bij de ploegen die onderaan bengelen, maar Westerlo lijkt daar niet voor te moeten vrezen. Daarvoor spelen ze te goed voetbal. De recente 9 op 9 duwde hen naar boven. Maar een trainer moet voorzichtiger blijven. "We kunnen met verlof zeker?", knipoogde Jonas De Roeck na de zege tegen Zulte Waregem. "Nee, we zijn niet bezig met dat verschil en kijken gewoon naar de volgende match. Als we met deze mentaliteit aan elke match beginnen, zullen we wel de nodige punten verzamelen." En hij had ook nog wat lof voor zijn doelman, Sinan Bolat, die een belangrijke rol speelde. “De voorbije maanden kende Sinan Bolat een paar ongelukkige tussenkomsten. Als doelman word je dan meteen afgestraft. Ik ben dan ook blij dat ik nooit doelman ben geweest. We hebben echter nooit getwijfeld aan zijn kwaliteiten en zijn dan ook blij dat hij die vandaag in de verf heeft kunnen zetten.”