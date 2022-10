Succesvoller dan hun A-ploeg: RSCA Futures nog enige ongeslagen ploeg in het Belgische profvoetbal

Als de fans van Anderlecht zich niet kunnen verwarmen aan de A-ploeg moeten ze misschien eens een kijkje gaan nemen op de Heizel. Daar spelen immers de RSCA Futures hun thuismatchen en die verloren dit seizoen nog niet. Als enige Belgische profclub na het verlies van Antwerp...

Na zeven matchen staan de Futures samen met Beerschot aan de leiding in de Challenger Pro League. 13 punten verzamelden ze uit drie winstpartijen en vier gelijke spelen. Niet slecht voor een ploeg die hun beste speler - Julien Duranville - al richting de manschappen van Felice Mazzu zag vertrekken.

Veel animo

Nog opmerkelijker: Robin Veldman laat zijn jongens niet in hetzelfde systeem als de A-ploeg voetballen. Waar Felice Mazzu steevast voor een 3-5-2 kiest, spelen de Futures in een 3-4-2-1. Maar wel met veel positiewissels en flankspelers die steevast heel hoog staan en waar overlapping van de twee aanvallende middenvelders mee gebeurt. Veel animo in het systeem, dat ook soms naar een 4-3-3 overschakelt.

Er waren voor het seizoen veel vragen of de jonge gasten zich zouden kunnen meten met de duelkracht van de oudere teams in de reeks, maar intussen is de vraag gerezen of de oudere teams het snelle combinatievoetbal van RSCA wel kunnen volgen. Ze creëren elke match heel wat kansen en er wordt flink geïnfiltreerd door de middenvelders.

Uitblinkers

Met Lucas Stassin hebben ze daarnaast een spits die elke match sterker lijkt te worden. Tegen Standard legde hij er weer twee in het mandje en zit intussen al aan zes stuks. En met kapitein Theo Leoni hebben ze een veelzijdige middenvelder die ook al drie assists achter zijn naam heeft. Achter Stassin heb je met Ait El Hadj en Enoch Agyei twee onvoorspelbare jongens rondlopen. En als je ziet met welk vertrouwen Sardella - kijk maar naar zijn doelpunt - staat te voetballen, heeft die jongen toch ook wel iets in zijn mars.

De 16-jarige Ethan Butera is dan weer het volgende toptalent dat zou moeten doorbreken. De verdediger laat zich amper op foutjes betrappen. Met Moussa N'Diaye op links loopt er trouwens nog zo'n ruwe diamant rond. In ieder geval zit het er momenteel beter in elkaar dan bij de A-ploeg. Weliswaar in een reeks lager, maar ook met een pak minder ervaring in de ploeg.