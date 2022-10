Tom Van Imschoot na nederlaag op Beveren: "We mogen nog blij zijn met deze score"

Lierse Kempenzonen ging met 5-0 onderuit in de Challenger Pro League. Een ferme opdoffer voor trainer Tom Van Imschoot.

Bij Lierse Kempenzonen zullen ze zich het duel op de Freethiel ook wel anders voorgesteld hebben. Het werd uiteindelijk een 5-0-nederlaag die zich vooral in het laatste uur situeerde.

Na een half uur was het prijs voor Beveren. “Dan laten we Sinterklaas op 2 oktober vallen en geven we de goals gewoon weg. Na rust beginnen we nog met veel goede moed, maar worden we snel op 4-0 gezet. Dan valt de ploeg in twee delen”, zegt Tom Van Imschoot aan Gazet van Antwerpen.

“Een groep die op zoek wil gaan naar een goaltje en een ander deel dat de schade wil beperken. Dan ontstaat er heel veel ruimte en mogen we in feite nog blij zijn dat het maar 5-0 is geworden. We staan terug met beide voeten op de grond. Op geen enkel moment mochten we aanspraak maken op punten op de Freethiel.”

De tegendoelpunten zijn het grote probleem dit seizoen. “We moeten eerst aan de organisatie denken en dan volgt de rest. Als je die volgorde niet respecteert, kan je al eens een ferme dreun krijgen en dat hebben we nu mogen ondervinden.”