Trainer heeft geen goed nieuws over Romelu Lukaku

Na het 1-2-verlies tegen AS Roma van afgelopen weekend staat Inter, nog altijd zonder Romelu Lukaku, pas negende in de stand.

Het seizoen is moeilijk begonnen voor Inter. Bovendien is Romelu Lukaku nog altijd geblesseerd na een spierblessure. Ook de matchen van deze week, met FC Barcelona in de Champions League, komen nog te vroeg. Komend weekend is Sassuolo de tegenstander.

“Ik ben pessimistisch voor de wedstrijd tegen Sassuolo. Lukaku werkt goed, maar uit de laatste tests is gebleken dat hij nog niet met de groep kan meetrainen”, zegt Simone Inzaghe aan Mundo Deportivo.

Het nieuws is ook niet leuk voor de Rode Duivels. Bondscoach Roberto Martinez rekent keihard op zijn spits voor het WK. De voorbije interlandbreak toonde duidelijk dat Big Rom hard gemist wordt.