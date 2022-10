🎥 Anderlecht haalt herinneringen uit 1976 op tegen West Ham

Donderdag speelt Anderlecht thuis tegen West Ham. In het verleden speelden beide ploegen al eens tegen elkaar. Ze speelden in 1976 de finale van Europacup II of de Beker der Bekerwinnaars.

In 1976 stond er voor de 1e keer een Belgische club in de finale van de Beker der Bekerwinnaars. Anderlecht nam het in het Heizelstadion op tegen West Ham. Het werd meteen ook een succesvolle finale voor Anderlecht en het Belgische voetbal. Anderlecht kwam eerst 1-0 achter, maar Robbie Rensenbrink en Swat Van der Elst zorgden voor de 1-2. West Ham kwam nog langszij, maar Rensenbrink en Van der Elst scoorden opnieuw. Zo won Anderlecht met 2-4 en wonnen ze hun 1e Europese beker in hun geschiedenis. West Ham United. A mythical club, forever connected to Sporting’s European history. ūüü£‚ö™ #UECL pic.twitter.com/Gpcsji0J2h — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) October 4, 2022

Volg Anderlecht - West Ham Utd live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45 (06/10).