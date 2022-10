Zitje van Paul Van Himst bleef zondag leeg op Anderlecht: "Al jaren een probleem"

Paul Van Himst liet de wedstrijd van RSC Anderlecht tegen Sporting Charleroi zondag aan zich voorbijgaan.

Geen Paul Van Himst zondag in het Lotto Park. Het was zijn 79ste verjaardag en zo bespaarde hij zich een nederlaag als cadeau. Van Himst had andere plannen. Hij ging de viering van Remco Evenepoel bijwonen.

“Ik had beloofd om naar de festiviteiten rond Remco Evenepoel te gaan in Dilbeek en verkoos uiteindelijk om daar langer te blijven en niet naar Anderlecht te gaan”, aldus Van Himst in Het Nieuwsblad.

“Het wordt wel tijd dat Anderlecht zijn seizoen begint te redden, want tot nu toe was ons programma best gemakkelijk, niet? We verliezen te veel punten tegen kleinere ploegen en dat zou niet mogen, gezien de kwaliteit die toch in de kern zit.”

De kentering op Anderlecht moet er snel komen. “Alleen scoren we o zo moeilijk. Dat is al jaren een probleem. Vorig seizoen onder Vincent Kompany speelde Anderlecht best mooi voetbal, maar scoren tegen stugge tegenstanders was ook meermaals een probleem. Het is nu aan Felice Mazzu om dat nu te keren. Hij is de trainer.”