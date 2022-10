Roberto Martinez maakt duidelijk statement over zijn toekomst bij Rode Duivels

De publieke opinie is duidelijk. Na het WK zit het verhaal van Roberto Martinez als bondscoach bij de Rode Duivels erop.

Het is genoeg geweest. Zo oordelen heel wat mensen over het verhaal van Roberto Martinez en Rode Duivels op het einde van dit jaar. Na het WK zit de bondscoach samen met de voetbalbond.

“Ik trek naar het WK 'as if there is no tomorrow'. Ik denk er niet te veel over na”, vertelt de Spanjaard aan de RTBF. “De toekomst van de bondscoach is niet belangrijk, wel hoe wij het doen als team.”

“Of ik wil doorgaan? Waarom niet? Ik heb een heel goede verstandhouding met het bestuur. Ik werk hier elke dag alsof ik hier nog 20 of 30 jaar actief zal zijn.”