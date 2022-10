Steven Gerrard in nauwe schoentjes na video met Ierse drugskartelbaas

Steven Gerrard ligt ernstig onder vuur nu de Daily Mail een video heeft gepubliceerd waarop hij is te zien met de bekende Ierse drugskartelbaas Liam Byrne. Op het filmpje kust de huidige manager van Aston Villa het scherm en steekt Byrne naast hem zijn duimen omhoog.

Volgens geruchten heeft de zoon van Byrne, Lee, een relatie met de oudste dochter van Gerrard, Lilly-Ella. Het videogesprek dat is opgedoken, was gericht aan een fan. Er is te horen hoe Byrne aanbiedt om een diner te organiseren tussen Lee, Lilly-Ella en Gerrard. Ook meldt Byrne dat de oud-middenvelder de fan mee zal nemen naar een wedstrijd van the Reds.

De Ierse politie ziet in Byrne een belangrijk doelwit. Zij doen onderzoek naar het Kinahan-kartel en een bende die door het Hooggerechtshof de 'Byrne Organised Crime Group' wordt genoemd. Aan het hoofd daarvan zou Byrne staan.