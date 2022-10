"We zijn ons baken kwijt": wat zeggen de cijfers over de clean sheets van AA Gent?

AA Gent is aan een vreemd seizoen bezig tot dusver. Goede en minder goede dingen worden met elkaar afgewisseld.

Tegen Cercle Brugge werd met 3-4 verloren en dus is het in Europa opnieuw alle hens aan dek om het vertrouwen opnieuw te pakken.

Coach Hein Vanhaezebrouck was duidelijk: "Tegen Cercle Brugge was het een offday voor al mijn verdedigers. We slikken teveel onnodige doelpunten."

45 tegen 26,7 procent

"Ons baken waar we zoveel wedstrijden op konden rekenen, zeker vorig seizoen met veel clean sheets, was niet."

Vorig seizoen haalden de Buffalo's over alle competities heen 27 clean sheets op 60, of een percentage van maar liefst 45 procent. Dit seizoen zitten ze aan 4 op 15, of 26,7 procent. Toch wel een merkbaar verschil, voorlopig.